"Vormer wint Gouden Schoen. Maar als Dendoncker een béétje gespeeld had in tweede jaarhelft..." Redactie

05 februari 2018

Ook voor Paul Van Himst is Ruud Vormer dé topfavoriet voor de Gouden Schoen. "Als Dendoncker een béétje gespeeld had in de tweede jaarhelft, was het een duel geweest. Nu denk ik dat Vormer hem gaat winnen. Ik vergeleek Vormer al met Boskamp bij RWDM. Hij is een goeie voetballer die zich inzet voor de ploeg. Ik wil van Vormer geen wereldvoetballer maken, maar ik wil hem toch in mijn ploeg."