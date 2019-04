“Verschueren wordt aanzien als iemand van Anderlecht, Coucke niet. Vandaar die frustraties tegenover hem” Redactie

08 april 2019

20u42

“Coucke buiten.” Anderlecht-fans kwamen gisteren na de nederlaag tegen Antwerp samen voor de hoofdingang en keerden zich tegen de voorzitter. “Michael Verschueren krijgt niet de volle laag. Hij wordt op Anderlecht als een ‘Anderlechtman’ aanzien. Terwijl Coucke wordt aanzien als een buitenstaander, een zakenman, die de club gekocht heeft en die daar eigenlijk emotioneel geen verbondenheid mee heeft. En vandaar dat die frustratie groter is tegenover Coucke”, aldus Gilles De Bilde. Marc Degryse: “Plus de manier waarop hij het heeft aangepakt. Hoe hij met de mensen is omgegaan. En het interview van Hein Vanhaezebrouck heeft hem veel schade toegebracht. Dan kwam daar nog eens de thuisnederlaag tegen Club Brugge bij. Nu ook tegen een directe concurrente voor de vierde plaats. En dan komt dat allemaal naar boven: ‘Wat heeft Coucke in dat jaar eigenlijk gepresteerd?’”

