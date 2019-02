“Verschaeren is het lichtpunt bij Anderlecht” Redactie

18 februari 2019

20u07

Bron: VISTA!

“In principe staan er genoeg offensieve spelers van Anderlecht op het veld. Je hebt Santini, Bakkali en Bolasie als de drie aanvallers”, vertelt Marc Degryse. Onze chef voetbal Stephan Keygnaert pikt in: “Maar ze hebben minstens evenveel defensieve opdrachten als offensieve.” Opnieuw Degryse: “Ze hadden toch meer balbezit dan Antwerp, maar ze deden er te weinig mee. Dat is al lange tijd een probleem. Bakkali brengt te weinig, Zulj hebben we niet gezien. Bolasie ook niet, maar die maakt de winning goal. Verschaeren is gewoon het lichtpunt.”