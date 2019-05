“Trossard is veel volwassener geworden toen Pozuelo wegging” Redactie

Voor Johan Boskamp is Leandro Trossard een van de exponenten van het Genkse succes. “Het klinkt misschien gek, maar Trossard is veel volwassener geworden toen Pozuelo wegging. Clement heeft hem ook belangrijk gemaakt en hem de aanvoerdersband gegeven. Hem verantwoordelijkheden gegeven. En dan bewijst hij het helemaal, waardoor Trossard gaat groeien. Bovendien, en dat doet hij nu veel beter dan in het begin, is hij altijd aanspeelbaar. Ook wanneer hij tussen de linies gaat spelen. Waar het vroeger Pozuelo was die vaker de bal opeiste.”