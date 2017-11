"Trainers in de Champions League willen geen challenges" editors

Is het misschien een idee om, net zoals in het hockey en tennis, challenges in het voetbal in te voeren? Scheidsrechterbaas Johan Verbist verkondigde zijn mening in onze voetbalwebcast VISTA!. "Ik was tien dagen geleden op een congres in Zürich. Daar vroegen ze trainers uit de Champions League of ze challenges wilden. Ze hebben daar allemaal ‘neen’ op geantwoord. Omdat het tactisch misbruikt zou worden", vertelde Verbist.

