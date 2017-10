"Trainers hebben totaal geen statuut meer" 22u39 0 rv

In onze voetbalwebcast VISTA! kwam vandaag ook het thema van de trainersvakbond aan bod. "Trainers hebben totaal geen statuut meer", stelt Jacky Mathijssen. "Er is geen instantie die er werk van maakt, je vindt nergens steun. We moeten er niet flauw over doen. Dat is ook door onszelf. Ik heb vier, vijf jaar geleden geprobeerd het een en ander te groeperen. Ik had even de hoop dat het zou lukken. Tot er dingen gebeuren waardoor het helemaal uit elkaar valt."