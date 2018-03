"Toyokawa is een topkerel, hij brengt zelfs zijn eigen materiaal mee naar de training" Redactie

12 maart 2018

Yuta Toyokawa ontpopte zich gisteren aan de Kehrweg tot dé absolute held van Eupen. Met drie goals en een assist lag hij aan de basis van de 4-0 tegen Moeskroen. Ploegmaat Hendrik Van Crombrugge haalt in VISTA! de loftrompet boven voor de 23-jarige Japanner. "Topkerel, hé. De communicatie verloopt heel stroef met hem, omdat hij geen Engels kan. Zijn voordeel is dat hij zo grappig is. Hij is een hele harde werker, superprofessioneel. "Hij is altijd als eerste op de club en hij brengt zijn eigen materiaal mee. Het is een heel aparte jongen, maar wel een geweldige kerel. Ik ben heel blij voor hem."