"Simons zoekt de grenzen op bij een ref, maar door zijn ervaring weet hij wat hij wel en niet mag doen" Redactie

26 februari 2018

21u57

Bron: VISTA! 1

Timmy Simons is na zondagavond de oudste veldspeler ooit in onze competitie. De middenvelder viel op zijn 41ste in tijdens de slotfase van Standard - Club Brugge en heeft daarmee een uniek record te pakken. Vanzelfsprekend ging het in onze voetbalwebcast VISTA! ook even over de middenvelder. "Simons is wel iemand die druk kan zetten op een scheidsrechter", stelde Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws. "Maar hij kent de grens en gaat er nooit over", aldus centrale gast Sébastien Delferière.