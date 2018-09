"Saelemakers moet eens op de 10 spelen" Redactie

17 september 2018

20u12 0

Een van de vele gespreksonderwerpen in de zevende aflevering van VISTA! was het gebrek aan creativiteit bij Anderlecht. Proximus-analist Wim De Coninck opperde het idee om Alexis Saelemaekers een keertje uit te proberen als spelmaker, maar dat idee was toch niet iedereen in de studio zo genegen.