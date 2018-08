"Rezaei is iemand die zich heel snel kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden" Redactie

27 augustus 2018

19u08

Bron: VISTA! 0

In VISTA! blikte Vincent Mannaert terug op het debuut van dure vogel Kaveh Rezaei. De manager van Club Brugge is alvast tevreden over hetgeen hij zag van de Iraanse aanvaller. "Hij is iemand die zich heel snel kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Het is een intelligente voetballer die zich collectief opstelt en die heel veel werkt."