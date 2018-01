"KV Mechelen heeft paniekaankopen gedaan" Redactie

22 januari 2018

Bij Lokeren, de ploeg van onze centrale gast Tom De Sutter, bleef het tot dusver opvallend stil in de wintermercato, bij KV Mechelen is het een heel ander verhaal. Malinwa kocht fel in om alsnog de degradatie te vermijden en volgens Proximus-analist Wim De Coninck is dat niet meteen de juiste strategie. "KV Mechelen heeft paniekaankopen gedaan", stelt hij.