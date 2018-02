"Het is toch niet aan Gerkens, een 'jongetje' van 22, om in deze situatie zijn verantwoordelijkheid te nemen?" Redactie

12 februari 2018

20u08

Bron: VISTA! 0

In aflevering nummer 23 van onze voetbalwebcast 'VISTA!' ging het met centrale gast Mats Rits ook over de malaise bij Anderlecht. Vooral het gebrek aan leiders is frappant voor de andere studiogasten. "Het is toch niet aan Gerkens, een 'jongetje' van 22, om in deze situatie zijn verantwoordelijkheid te nemen?"