12 februari 2018

Ook de uitspraken van Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck werden onder de loep genomen in de 23ste aflevering van onze voetbalwebcast 'VISTA!'. "Hein meent het als hij het over een 'dooie boel' heeft. Hij constateert en inspireert niet. Het is geen tactiek meer, maar wel een vaststelling."