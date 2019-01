“Pozuelo kon de lotto winnen. Maar hij heeft toch gekozen voor het plan van KRC Genk” Redactie

21 januari 2019

20u50

Bron: VISTA! 0

In onze voetbalwebcast VISTA! kwam ook Erik Gerits, de CEO van KRC Genk, aan het woord. Gerits kwam onder meer terug op de transfergeruchten rond Alejandro Pozuelo. De Spaanse stilist kon een lucratief contract tekenen in het Midden-Oosten, maar blijft zeker tot het einde van het seizoen in Limburg. “Pozuelo kon de lotto winnen. Maar hij heeft toch gekozen voor het plan van KRC Genk”, aldus Gerits. “Dat is een heel belangrijke boodschap geweest voor onze kleedkamer.”