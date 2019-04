“Play-off 1 is voor de Anderlecht-spelers een vergiftigd geschenk” Redactie

15 april 2019

20u52

Het gaat van kwaad naar erger met Anderlecht. Dat zagen ook de gasten in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. “Anderlecht was een moedeloze, geslagen ploeg al van bij de aftrap”, vindt Proximus-analist Wim De Coninck. “Voor die jongens is dat een vergiftigd geschenk om in play-off 1 te zitten en alle dagen te moeten lezen dat ze niet goed genoeg zijn voor Anderlecht. Begin er maar eens aan, nu in die volgende thuiswedstrijd. Voor die gasten zelf was het misschien beter geweest dat ze play-off 1 niet hadden gehaald. Die 0 op 12 is echt wel representatief voor wat ze de laatste vier matchen hebben gebracht.”

