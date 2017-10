"Overgang van Hein naar Anderlecht was emotioneel het moeilijkst, omdat het zo snel afgehandeld was" 20u19 0





In VISTA! werd er ook gebabbeld over het vertrek van Hein Vanhaezebrouck bij de Buffalo's. "Dat was niet makkelijk, want we hebben met hem een uitzonderlijke periode meegemaakt. We kwamen elke week samen en ik weet welke aperitief hij drinkt. Plots is hij weg, dan blijft dat toch door uw hoofd spoken", aldus Gent-manager Louwagie.