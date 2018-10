"Op het moment dat Martínez is aangesteld, was er geen sprake van Thierry Henry" TLB

Roberto Martínez en Thierry Henry kenden elkaar nog niet goed toen ze begonnen samen te werken bij de Rode Duivels. Dat heeft Chris Van Puyvelde, de man die als technisch directeur van de voetbalbond een belangrijke rol speelde in het succes van de Rode Duivels, gezegd in VISTA!. Van Puyvelde, die binnenkort aan de slag gaat bij de Chinese voetbalbond, legde wel uit hoe de voormalige topspits dan toch de assistent van de Spanjaard is geworden.