"Martínez heeft geen zin om op een dag foto's te zien waarop Nainggolan op het balkon staat te roken"

21 mei 2018

“Wil je een maand lang met Radja Nainggolan in Rusland zitten met het gevaar dat hij daar de rust verstoort? En Martínez is overtuigd dat daar geen garantie voor is”, luidt het bij chef voetbal Stephan Keygnaert. “Hij heeft geen zin om op een dag foto’s te zien staan in de media dat hij op het balkon staat te roken. Of dat hij met vrienden interne informatie naar buiten brengt. En dan krijg je ook onrust, in het midden van het toernooi.”