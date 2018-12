“Leko zit in nood op de flanken, dus ik denk dat hij na Waasland-Beveren die spelers op de korrel nam” Redactie

Ook de persconferentie van Ivan Leko na de verrassende nederlaag tegen Waasland-Beveren is het panel van VISTA! niet ontgaan. De coach van Club Brugge hekelde de mentaliteit van enkele van zijn spelers dat ze hun wedstrijden zouden uitkiezen. “Sommigen zijn met andere dingen bezig. Op bezoek bij Beveren zouden ze niet 100 procent fit zijn om te spelen, maar voor Dortmund is plots iedereen 300 procent fit”, zei Leko vrijdag.

“Over wie hij het heeft? Hij zit in nood op de flanken, dus ik denk dat we het in die richting moeten bekijken”, vertelt HLN-huisanalist Marc Degryse. “Maar er was meer aan de hand tegen Waasland-Beveren.”