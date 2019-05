“Leko voert een beetje zijn persoonlijke oorlog. Dat speelt mee bij de viering van de 2-1" Redactie

13 mei 2019

19u53

Bron: VISTA! 2

Veel stof om over na te kaarten in VISTA!. Hét gespreksonderwerp was uiteraard de Brugse zege tegen Racing Genk gisteravond (3-2). Opvallend bij de treffer van Openda (de 2-1) was de viering van Ivan Leko. “Leko voert een beetje zijn persoonlijke oorlog, hé”, aldus Stephan Keygnaert, chef voetbal bij Het Laatste Nieuws. “Dat speelt mee. Hij weet dat het bestuur besloten heeft zijn contract niet te verlengen. Hij begrijpt dat niet.”