“Leko bracht mooier voetbal dan Preud’homme” Redactie

14 mei 2018

23u47 0

“Als je iedere wedstrijd voor een vol stadion speelt, dan ben je goed bezig”, vertelt Henk Houwaart. “Club heeft dit jaar echt goed gespeeld.” Wim De Coninck: “Het draait om winnen en dat zijn ze gewend. Club heeft voor het eerst in twee seizoenen verloren van Anderlecht. Het was precies of de wereld verging voor al die supporters. Dat was ongezien. Daarnaast bracht Leko mooier voetbal dan Preud’homme.”