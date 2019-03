“KV Mechelen heeft het al drie keer op rij laten liggen” Redactie

11 maart 2019

In 1B volgt zaterdag om 16u de finale ontknoping. KV Mechelen speelde in de eerste promotiefinale 0-0 op het Kiel. Een op het eerste gezicht goeie uitgangspositie, al blijft het een dubbeltje op zijn kant. Voor Proximus-analist Wim De Coninck ligt het mentale voordeel in het kamp van Beerschot-Wilrijk. “KV Mechelen heeft het al drie keer laten liggen. Thuis tegen Union, op Lommel en ook zaterdag. Een half uur tegen tien man... Ze hebben veel te weinig gedurfd! Dat zou hen wel eens zuur kunnen opbreken zaterdag”, zegt hij in VISTA!. Bovendien moeten de Mechelaars het zaterdag stellen zonder hun topschutter Igor De Camargo. Hij is out met een knieblessure.