"Kortrijk heeft met de minst mogelijke financiële inspanning, het maximumrendement eruit gehaald"

24 september 2018

19u46

VISTA!

Glen De Boeck, de centrale gast in ons voetbalprogramma VISTA!, is uiterst tevreden met zijn spelerskern bij KV Kortrijk. "Kortrijk heeft met de minst mogelijke financiële inspanning, het maximumrendement eruit gehaald", stelde onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert. "Absoluut", beaamde De Boeck. "Ik denk dat manager Matthias Leterme het gezegd heeft: 'Het is zoals met de aardappelen, hoe langer dat je wacht, hoe goedkoper dat ze worden.' Maar ik denk dat wij achteraf gezien wel moeten zeggen dat er goed gewerkt is geweest. Ik heb echt een goede kern om mee te werken. De beste waar ik ooit mee gewerkt heb? Degene waar het meeste kwaliteit inzit, ja."