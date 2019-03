“Kern van Lokeren is niet sterk genoeg om volgend seizoen mee te doen voor titel in 1B” Redactie

04 maart 2019

21u20

Bron: VISTA! 0

Heeft Lokeren met de huidige kern genoeg kwaliteit om volgend seizoen in 1B mee te doen voor de titel? “Neen”, windt Trond Sollied er in VISTA! geen doekjes om. “Ze moeten zich versterken met vijf à zes spelers, die beter zijn dan degenen die ze hebben. Dán kunnen ze concurreren. Er is ook een te grote kern. Ze hebben te veel gelijkwaardige spelers.”