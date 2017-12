"Jongens als Nilis worden er nu nog aan herinnerd dat ze de Gouden Schoen nooit wonnen. Dat is vervelend" TLB

19u37

Bron: VISTA! 1

Proximus 11-analisten Wesley Sonck en Franky Van der Elst en HLN-huisanalist Marc Degryse bespraken in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus, het prestige dat bij het winnen van de Gouden Schoen hoort. "Het is toch iets wat je na je carrière koestert", aldus Degryse. "Mannen die hem nooit wonnen, zoals Luc Nilis, worden door nog steeds aan herinnerd. Dat is gewoon niet leuk."

photo_news Marc Degryse met Luc Nilis,.