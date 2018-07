"Je zag dat Oostende-trainer Verheyen weer kennis maakte met de stress" MDB

30 juli 2018

17u00

De kop is eraf voor Gert Verheyen. De nieuwbakken coach van KV Oostende startte zijn trainerscarrière in eerste klasse meteen met een 2-1-zege tegen Moeskroen. Onze huisanalist Marc Degryse vertelde in VISTA! dat hij zag hoe Verheyen weer kennis maakte met de stress in eerste klasse. ( Bekijk hier de volledige aflevering

Zaterdag zat Gert Verheyen voor het eerst in de dug-out als trainer van een eersteklasser. "Je zag voor de match al dat Verheyen weer kennis maakte met de stress", vertelde Degryse. "Dat doet wel iets met een trainer en met een mens. Die spanning van te moeten winnen. Zeker als hij dan twaalf jaar dat gevoel niet meer heeft gekend en iedereen met een vergrootglas zit te kijken naar hem. Omdat hij zo veelbelovend is en het zo goed heeft gedaan bij de U19 van de nationale ploeg. Dan wil je toch minstens met een overwinning beginnen."

Degryse ziet ook hoe Verheyen en KV Oostende aan een nieuw verhaal beginnen. "Het is een beetje een make-over. Er zijn heel veel spelers vertrokken en er zitten nu veel jonge gasten. Het is een nieuwe identiteit. Hij wil toch zijn stempel drukken op die ploeg. Als dat dan na 45 minuten echt niet te zien is, dan zal hij toch wel wat meer stress gekregen hebben. Zijn blijdschap na de wedstrijd valt dan ook wel te begrijpen. Ook het besef dat het anders had kunnen lopen. Hij zei ook: ‘Voor hetzelfde geld zit ik in een hoekje te wenen’. Of Gert Verheyen op het einde van het seizoen grijs haar krijgt? Neen, hij heeft daar geen aanleg voor", lachte Degryse.