“Je voelt dat Club Brugge aan het komen is” Redactie

11 maart 2019

21u05 0

Club Brugge maakte gisteren indruk op het veld van Eupen. Niet alleen met 0-4-cijfers, ook met dwingend voetbal. De Coninck in onze voetbalwebcast VISTA!: “Veel volk in de zestien, snelle balwisselingen, een zeer goede Vlietinck op rechts die het daar veel beter doet dan Dennis. De score kon nog groter geweest zijn”, aldus Proximus-analist Wim De Coninck. Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws, treedt De Coninck bij. “Je voelt dat Brugge aan het komen is. Het momentum ligt bij hen, terwijl Genk het net moeilijk heeft.” De Coninck: “Het wordt spannend.”