“Je mag niet vergeten dat Wesley nog altijd maar 22 jaar is” Redactie

25 februari 2019

20u48

Bron: VISTA! 0

Wesley is een onmisbare schakel geworden bij Club Brugge. Ook in VISTA! werd er met bloemetjes naar de Braziliaan geworpen. “Je mag niet vergeten dat hij nog altijd maar 22 jaar is. Hij komt van Trencin en wordt nog bijgeschaafd.”, opende HLN-journalist en Club-watcher Niels Poissonnier de debatten. “Hij heeft al veel progressie gemaakt. Ook in beweging”, beaamde centrale gast Yannick Ferrera. “En hij is enorm balvast”, stelde Wesley Sonck. “Dat is iets wat in België heel weinig diepe spitsen hebben. Je speelt hem de bal en hij houdt die gewoon bij. Simpel.”

