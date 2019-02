“Ivan Leko kan zijn ploeg op het juiste moment prikkelen. De pressing waarmee ze tegen Genk begonnen, was fenomenaal” Redactie

“Ivan Leko kan zijn team op het juiste moment prikkelen en motiveren”, aldus Karel Geraerts vandaag in VISTA!. “Ik herinner mij de wedstrijd in Dortmund, waar iedereen Club kansloos achtte. Gisteren was Genk voor iedereen favoriet, maar hij heeft zijn spelers toch weten te prikkelen. Hij heeft het op de juiste manier aangepakt. De pressing waarmee ze de match begonnen, was fenomenaal.”