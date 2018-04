"In Gent moest ik altijd goed zijn. In Düsseldorf kan ik al eens mindere match spelen" Redactie

"AA Gent heeft te weinig gedaan met Benito Raman." Wesley Sonck wond er geen doekjes om in VISTA!. "In Gent moest ik altijd goed zijn om te blijven spelen. In Düsseldorf kan ik al eens een mindere wedstrijd spelen. Ook al scoorde ik niet, toch bleef ik staan", zegt Benito Raman dan weer.