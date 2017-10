"Ik zou me niet aanpassen aan PSG. Volle kracht vooruit!" 22u59 0





Tijdens de tiende aflevering van VISTA! had het panel het ook over de Champions League-wedstrijd komende woensdag van Anderlecht tegen PSG. "Ik zou me niet aanpassen", aldus Jan Mulder. "Je bent Anderlecht, kampioen van België. Volle kracht vooruit!" Gent-watcher Niels Poissonnier vermoedt dat Hein Vanhaezebrouck zich niet zal verstoppen. "Zo zit hij niet in elkaar."