"Ik vind het heel spijtig dat meneer Vanden Stock zijn club verkocht heeft" Redactie

22 januari 2018

21u30 0

Lokeren-spits Tom De Sutter was vandaag de centrale gast in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus Eleven. Hij had het niet alleen over de sportieve prestaties van zijn eigen team, ook de verkoop van zijn ex-team Anderlecht kwam aan bod. "Ik vind het heel spijtig dat meneer Vanden Stock zijn club verkocht heeft", klonk het onder meer bij de aanvaller