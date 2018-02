"Ik kijk tijdens de rust op mijn telefoon enkel naar de berichten van mijn vader, anders ga je compenseren" Redactie

26 februari 2018

21u08

Bron: VISTA! 0

Ook de twee discutabele doelpunten in Standard - Club Brugge werden in onze voetbalwebcast VISTA! onder de loep genomen. "We krijgen allemaal berichten op onze telefoon wat juist en niet juist was. De beste oplossing is dus om tijdens de rust niet naar je telefoon te kijken. Ik kijk alleen naar de berichten van mijn pa. Hij was ook scheidsrechter vroeger en geeft me advies voor de tweede helft. Maar hij gaat nooit iets zeggen over de beslissingen. Anders ga je compenseren en maak je twee keer een fout, en dat mag niet."