“Ik kan me moeilijk een eerste klasse zonder KV Mechelen inbeelden” Redactie

12 november 2018

22u09 0

In de Proximus League heeft KV Mechelen ondanks een moeizame start op klinkende wijze de eersteperiodetitel gepakt. En dat ondanks de vermeende matchfixing eind vorig seizoen, waarvoor een mogelijke straf als een zwaard van Damocles boven de club hangt. “Ons doel is om kampioen te spelen. Wat erna komt, weet alleen God”, zegt KVM-spits Igor De Camargo (35). “Jammer dat KV Mechelen momenteel in deze situatie zit. Het is zo’n mooie club met heel veel traditie. Dat zal Marc Degryse (de HLN-analist die naast hem zit, nvdr) wel beamen - hij kent het verleden beter dan ik. Ik zie moeilijk een eerste klasse zonder KV Mechelen.”