“Ik kan de uitleg van Martínez niet begrijpen. Hij creëert onrust door deze keuze” Redactie

21 mei 2018

21u39 0

Het VISTA!-panel had het uitgebreid over de niet-selectie van Radja Nainggolan. “Je creëert natuurlijk onrust door deze keuze. Ik kan het niet begrijpen. Ook zijn uitleg niet”, klinkt het bij Marc Degryse. “Dit wordt een probleem. Het hele toernooi door, wat er ook gebeurt. En dat zal beginnen met de oefenwedstrijd, waar het publiek op zijn kap zal zitten. Het is juist de bedoeling om met een soort rust en vertrouwen naar het WK te gaan”, luidt het bij Degryse.