“Ik denk dat het niveau vandaag in 1B, zeker de linkse kolom, zich kan meten met de rechtse kolom van 1A” MH

28 januari 2019

20u49

Bron: VISTA! 0

In VISTA! ging Philippe Bormans, CEO van Union, vandaag dieper in op een competitiehervorming. “We moeten niet meer blind zijn voor de structuur die we gecreëerd hebben in 1B - met één daler en één stijger. Dat heeft misschien rust gebracht in de rechtse kolom van 1A, maar het heeft er ook voor gezorgd dat we mekaar in 1B langzaam maar zeker kapotmaken. En dat kan zéker niet de bedoeling zijn. Ik denk dat het niveau vandaag in 1B -zeker de linkse kolom- zich kan meten met de rechtse kolom van 1A.”