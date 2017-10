"Ik dacht: 'Hein, ga alsjeblieft naar het buitenland'" 21u43 1 rv

Jacky Mathijssen kwam in onze voetbalwebcast VISTA! ook terug op het systeem-Vanhaezebrouck. "Hein moet nadenken om met iets nieuws en aparts uit de hoek te komen", zegt Mathijssen. "Zodanig dat hij iets achter de hand heeft om te verrassen. Daarom dacht ik steeds: 'Hein, ga alsjeblieft naar het buitenland'. Daar kan hij uitpakken met waarin hij meester is. Daar gaat hij weer mensen verrassen. En in onze competitie gaan ze hem weer vangen."