“Iemand die denkt dat de videoref alles zal oplossen, is naïef” Redactie

23 april 2019

19u28

Bron: VISTA! 0

Ook tijdens speeldag vijf van play-off 1 was er alweer veel te doen rond de videoref. Vooral de fase op de Bosuil in minuut 4, waar Van Damme Openda tegen de vlakte werkt in de zestien maar niet bestraft wordt, is voer voor discussie. In VISTA! werd er duchtig over gedebatteerd. “Iemand die denkt dat de VAR alles zal oplossen, die is naïef”, klinkt het bij Niels Poissonnier, Club Brugge-watcher van Het Laatste Nieuws.