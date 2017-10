"Het was een schande dat ik zoiets liet zien. Maar het was wel efficiënt" ODBS

23u36 0





In VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus Sports, is Colin Coosemans goudeerlijk over zijn kunststukje van zaterdag op Le Canonnier. "De manier waarop ik die bal voorbracht, was niet hoe ik het in gedachten had. Neen, eigenlijk is dit geen reclame voor mij. Ik kan beter voetballen", lacht de doelman van KV Mechelen.