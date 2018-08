"Het enige wat Jelle Van Damme kan doen, is hard blijven trainen" Redactie

13 augustus 2018

Antwerp heeft zijn start niet gemist met 7 op 9. Net als vorig seizoen tonen de jongens van the Great Old een groot fysiek vermogen waardoor ze wedstrijden tot een goed einde kunnen brengen. De trainingen onder Bölöni zijn dan ook heel zwaar, maar zo heeft Bolat het graag. “Ik heb liever een strenge trainer, dan een trainer die zo wat losjes is, die maar flauw traint waardoor de ploeg dan minder goed presteert in het weekend. Elke training onder Bölöni moet je voluit gaan en zo moet het ook. Dan ben je 100% op het einde van de week voor de wedstrijd.”

Bolat heeft een goede relatie met zijn coach vertelt hij. “Ik ken hem natuurlijk ook van bij Standard. Hij weet hoe ik ook in elkaar zit, qua persoonlijkheid en ook wat ik kan en niet kan als keeper. Buiten de trainingen en buiten het voetbal is hij ook wel losser en heeft hij heel veel zin voor humor.”

Sinan Bolat is op dit moment absolute titularis bij Antwerp. Jelle Van Damme daarentegen, vorig seizoen wel sterkhouder bij Antwerp, valt tegenwoordig uit de ploeg. Tegen Moeskroen kreeg de Oost-Vlaming ocharme één minuut speeltijd. Over de situatie met Bölöni wilde Bolat niet te veel kwijt in VISTA! “Het enige dat hij kan doen is hard trainen en tonen aan de trainer dat hij klaar is om zijn niveau terug te halen. Ik denk wel dat Jelle snel terug speelminuten zal krijgen van de trainer.”