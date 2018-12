“Hein had waarschijnlijk liever drie spelers voor acht miljoen gehad, waaronder nog een spits” Redactie

17 december 2018

19u06

Bron: VISTA! 0

In welke mate had Hein Vanhaezebrouck inspraak in het transferbeleid bij Anderlecht? In VISTA! werd er alvast over gediscussieerd. “Het heeft nooit echt geklikt tussen Coucke/Devroe en Vanhaezebrouck”, vertelt onze Club Brugge-watcher Niels Poissonnier. “Om de één of andere reden liggen die personen elkaar niet. Ze hebben het nog lang met elkaar uitgehouden. Maar dat Hein niet altijd geconsulteerd werd, lijkt me wel duidelijk. Als hij aangeeft dat acht miljoen euro te veel is voor Sanneh en hij krijgt die toch in zijn maag geduwd, tja. Hij had waarschijnlijk liever drie spelers voor acht miljoen gehad, waaronder nog een spits.”