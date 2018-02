"Hanni nam als kapitein Anderlecht niet op sleeptouw. Dag en nacht verschil met Vormer" Redactie

05 februari 2018

20u39

Bron: VISTA! 0

In onze voetbalwebcast VISTA! had onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert het nog even over Sofiane Hanni als kapitein bij Anderlecht. "In mindere periodes had je niet het gevoel dat Hanni de ploeg op sleeptouw nam. Ondanks zijn kapiteinsband. Hij was de eerste om met het hoofd te schudden. Vergelijk het met Vormer. Dag en nacht verschil met Hanni."