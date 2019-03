“Gert Verheyen wil absoluut trainer blijven en kijkt uit naar nieuwe opdracht” Redactie

18 maart 2019

20u09

Bron: VISTA! 0

In onze wekelijkse voetbalwebcast VISTA! kwam centrale gast Franky Van der Elst ook terug op het vertrek van Gert Verheyen bij KV Oostende. “Ik heb hem deze ochtend nog gehoord. Hij is helemaal tot rust gekomen en kijkt uit naar een nieuwe opdracht. Hij wil absoluut nog trainer blijven. Wat mij betreft heeft hij alle kwaliteiten om daarin te slagen.” Van der Elst was Verheyens’ assistent bij KVO. “Als hij mij vraagt om mee te gaan naar een andere club uit de Jupiler Pro League, dan wil ik wel meegaan. Maar we zullen zien of het zo ver komt.”

Bekijk de volledige aflevering HIER!