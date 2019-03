“Gek is dat Standard meer punten heeft, maar niet dichter aanleunt bij de top” Redactie

11 maart 2019

Standard won gisteren dan wel op Cercle Brugge (1-2), echt overtuigend was het niet en zeker op verplaatsing blijven de elf van Michel Preud’homme geregeld onder hun niveau. Terwijl Wim De Coninck een mentaliteitsprobleem aankaart bij de Rouches, verbaast Stephan Keygnaert er zich in VISTA! over dat Standard op dit moment van de competitie meer punten heeft dan vorig seizoen zonder daarbij dichter tegen de leider aan te leunen. Oulare: “Twaalf punten gedeeld door twee, dat zijn er zes achter... Ik denk dat voor iedereen nog alles mogelijk is.”