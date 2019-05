“Frank De Boer zette Vanheusden niet voor niets al in de basis bij Inter” Redactie

06 mei 2019

20u09

Bron: VISTA! 0

Wie de Jonge Profvoetballer van het Jaar mag worden? Dan kiest Boskamp verrassend niet voor Yari Verschaeren maar voor Zinho Vanheusden. “Fantastisch, man! Dat het een aanvaller moet zijn, omdat ik van aanvallers houd? Vanheusden kan ontzettend hoog spelen, weet je dat? (lacht) Frank De Boer heeft hem niet voor niets op heel jonge leeftijd al in de ploeg van Inter gezet. Die speelde zo goed, weet je wel. Maar ja, dan moesten ze natuurlijk wel winnen bij Inter en is hij naar Standard gegaan. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat Martínez hem al bij de Rode Duivels had gehaald.”