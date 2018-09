"Er wordt bij Anderlecht misschien plots te veel verwacht van Trebel" Redactie

03 september 2018

19u32

Bron: VISTA! 0

Adrien Trebel startte uitstekend aan het seizoen zag ook analist Marc Degryse. "De eerste vier wedstrijden was hij outstanding", vertelde hij in onze voetbalwebcast VISTA!. Maar de motor lijkt ondertussen wat te sputteren. "Vorige week op Brugge had hij het al moeilijk. Ineens wordt er misschien te veel verwacht van Trebel, dat hij alles gaat doen", voegde Degryse er aan toe.

