"Eigenlijk zou Vanderhaeghe moeten zeggen: 'Jongens, los het zelf op'" TLB

01 oktober 2018

20u26

Bron: VISTA! 1

Stijn Stijnen was vandaag de centrale gast in onze voetbalwebcast VISTA!. De ex-doelman van Club Brugge gaf aan dat hij vindt dat AA Gent niet op een correcte manier omgaat met zijn trainer Yves Vanderhaeghe. "De huidige situatie is gewoon heel oneerlijk voor Yves. Nu weten de spelers dat zij de sleutel in handen hebben. Eigenlijk zou Vanderhaeghe moeten zeggen: 'Jongens, los het zelf op'", aldus Stijnen.