“Eén ding weet je zeker: met Trond Sollied op en naast het veld wordt het niet saai” Redactie

29 oktober 2018

20u14

Bron: VISTA! 0

Peter Maes moest zaterdag als coach van Lokeren zijn biezen pakken. Vandaag raakte bekend dat de club een mondeling akkoord heeft met Trond Sollied. “Er is weinig kwaliteit in de groep van Lokeren”, vertelde Wim De Coninck in onze voetbalwebcast VISTA!. “Als ik dan hoorde dat Peter Maes ontslagen werd, dan dacht ik: ‘Niemand kan dit recht trekken’. Maar als ik dan Trond Sollied hoor, heb ik het gevoel: ‘Als er iemand het kan, dan is het Trond’.” HLN-journalist Niels Poissonnier voegde daar nog iets aan toe. “Eén ding weet je, het wordt niet saai met Trond Sollied. Met Sollied op en naast het veld is het niet saai.”