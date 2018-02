"Deschacht zei altijd waar het op stond, iedereen moet daar voor openstaan" Redactie

19 februari 2018

20u47

Bron: VISTA! 0

Thomas Kaminski, de centrale gast in onze voetbalwebcast VISTA!, deelde in het verleden de kleedkamer nog met Olivier Deschacht. Veel problemen kende de doelman niet met de verdediger die bij Anderlecht naar de B-kern werd verwezen. "Oli is een aanjager en geeft zich altijd 200 procent. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Hij zie altijd waar het op stond op sommige momenten, naar elke speler toe. Ik denk dat dat moet kunnen en iedereen moet daar voor openstaan."