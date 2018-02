"Dennis van Wijk is deze situatie gewoon, hij heeft er geen greintje stress mee" Redactie

12 februari 2018

Als er één man ervaring heeft met tegen de degradatie strijden in de Jupiler Pro League, is het wel Dennis van Wijk. Dat zegt ook Mats Rits in VISTA!. "Je merkt dat Van Wijk deze situatie gewoon is. Hij heeft er ook geen greintje stress mee."